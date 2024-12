Streitigkeit unter Verkehrsteilnehmern in Sulzbach – Wichtiger Zeuge gesucht

SULZBACH AM MAIN – Auseinandersetzung in Soden: Zeugen gesucht

Am Montagmittag kam es auf der Sodentalstraße in Soden zu einem Streit zwischen zwei Pkw-Fahrern, der in gegenseitigen Handgreiflichkeiten endete. Die beiden Männer waren mit einem Opel Corsa und einem Renault Clio in entgegengesetzten Richtungen unterwegs, als es an einer Fahrbahnverengung beinahe zu einem Zusammenstoß kam.

Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung eskalierte die Situation, bis ein unbeteiligter Fahrer eines BMW eingriff und die Männer trennte. Die Polizei Aschaffenburg hat Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen.

Zeugen, insbesondere der BMW-Fahrer, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06022/629-0 bei der Polizei zu melden.