Streitigkeit zwischen Verkehrsteilnehmern – Zeugen gesucht
LOHR AM MAIN IM LANDKREIS MAIN-SPESSART – Am Donnerstagnachmittag ist es im Stadtgebiet zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Pkw-Fahrern gekommen. Ein 29-jähriger Subaru-Fahrer und ein 31-jähriger BMW-Fahrer, beide deutsche Staatsangehörige, gerieten auf der Rodenbacher Straße aufgrund einer Verkehrssituation in einen Streit.
Im Kreuzungsbereich zur Vorstadtstraße stoppten die Männer ihre Fahrzeuge am Fahrbahnrand. Was zunächst als lautstarke Meinungsverschiedenheit begann, mündete im weiteren Verlauf in Handgreiflichkeiten. Während der 31-Jährige vor Ort verblieb und die Polizei verständigte, begab sich sein Kontrahent direkt zur Dienststelle, um Anzeige zu erstatten.
Die Polizeiinspektion Lohr am Main hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unbeteiligte Zeugen um Mithilfe bei der Klärung des Sachverhalts:
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Wer hat die handfeste Streitigkeit in der Rodenbacher Straße beobachtet?
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Wer kann Angaben zu der vorangegangenen Verkehrssituation zwischen dem grauen Subaru und dem schwarzen BMW machen?
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Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr am Main unter folgender Telefonnummer entgegen: 09352/8741-0
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