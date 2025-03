Streitschlichter wird zu Boden geworfen: Zeugenaufruf nach Körperverletzung am Faschingszug Karlstadt

KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Am Sonntag, den 2. März 2025, kam es gegen 17:30 Uhr in der Straße „Am Schnellertor“ in Karlstadt zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 19-Jährigen.

Der junge Mann wollte nach aktuellem Ermittlungsstand einen Streit zwischen einer Jugendgruppe und einem Paar schlichten. Dabei wurde er von einem Jugendlichen aus der Gruppe angegriffen und zu Boden gestoßen, wodurch er verletzt wurde.

Die Polizei Karlstadt sucht nun das betroffene Paar, das ebenfalls von der Jugendgruppe attackiert wurde. Zeugen und insbesondere das gesuchte Paar werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09353/97410 zu melden.