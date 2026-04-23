Streuobstbau ist wichtig für Artenvielfalt: Tag der Streuobstwiese am 24. April
VEITSHÖCHHEIM – Streuobstwiesen sind ein unverzichtbarer Teil der bayerischen Kulturlandschaft und beheimaten rund 5.000 Tier- und Pflanzenarten. Um auf die Bedeutung dieser bedrohten Ökosysteme aufmerksam zu machen, findet am Freitag, den 24. April 2026, erneut der Internationale Tag der Streuobstwiese statt. Die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) begleitet diesen Tag mit zukunftsweisenden Forschungsprojekten.
Trotz ihrer ökologischen Relevanz stehen Streuobstwiesen unter Druck: Die Bewirtschaftung ist zeitintensiv und oft fehlt es an wirtschaftlichen Anreizen. Im Rahmen des Bayerischen Streuobstpaktes entwickelt die LWG daher Konzepte, um Besitzern von Streuobstbeständen die Herstellung und Vermarktung hochwertiger Produkte zu erleichtern. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt liegt auf klimaresilienten Anpflanzungen, um die Bestände für künftige Wetterextreme zu wappnen.
Unterstützung für Obstsortenausstellungen
Ein praktisches Hilfsmittel für Pomologen und Vereine bietet die LWG seit vergangenem Herbst auf ihrer Website an: Über 1.000 Sortenschilder stehen zum kostenlosen Download bereit. Das Spektrum reicht von klassischen Apfelsorten bis hin zu Walnüssen und Quitten. Diese Schilder erleichtern die Kennzeichnung bei Ausstellungen erheblich und fördern das Wissen um die Sortenvielfalt.
Hintergrund: Ein schützenswertes Kulturerbe
Mit derzeit etwa 5,5 Millionen Streuobstbäumen verfügt Bayern über einen wertvollen Naturschatz, der von der UNESCO als Immaterielles Kulturerbe anerkannt wurde. Nicht nur die Bäume selbst, sondern auch die darunterliegenden Wiesen bieten Lebensraum für seltene Arten.
Der Bayerische Streuobstpakt
Um diesen Bestand langfristig zu sichern, verfolgt der 2021 geschlossene Bayerische Streuobstpakt ehrgeizige Ziele. Bis zum Jahr 2035 sollen bayernweit eine Million neue Streuobstbäume gepflanzt werden. Der Freistaat unterstützt dieses Vorhaben durch gezielte Förderprogramme und wissenschaftliche Begleitung.
Weiterführende Informationen und Details zum Streuobstpakt sowie zu den Forschungsprojekten finden Interessierte unter:
www.lwg.bayern.de/landespflege/natur_landschaft/086526
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