Stromkabel, sowie diverse Werkzeuge und Baumaschinen von Baustelle in Geiselwind entwendet

GEISELWIND – Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen wurden an der St2260 von einem Baustellengelände der dortigen Autobahnbaustelle von Unbekannten 25m Stromkabel entwendet.

Zudem wurden Baucontainer angegangen und aus diesen diverse Werkzeuge, Baumaschinen, Hochdruckreiniger und Zubehör der Werkzeuge entwendet. Der genaue Beuteschaden wird derzeit durch die geschädigte Firma noch ermittelt.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.