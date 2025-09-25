Stromschläge in Restaurantküche erhalten
WÜRZBURG – Am gestrigen Vormittag mussten Polizei und Rettungsdienst in eine Gaststätte in der Jägerstraße in Zellerau ausrücken. Zwei Personen, darunter eine Köchin, erlitten an unterschiedlichen Küchengeräten einen Stromschlag und wurden leicht verletzt. Beide Betroffene mussten zur weiteren Behandlung in eine Würzburger Klinik gebracht werden.
Zunächst erhielt eine Köchin an einer Kochplatte einen elektrischen Schlag. Kurz darauf erlitt ein 64-jähriger Mann ebenfalls einen Stromschlag an einem anderen Küchengerät.
Bei beiden Vorfällen funktionierten die vorgesehenen Schutzschaltungen nicht, weshalb die Polizei derzeit von einem technischen Defekt an den Küchengeräten ausgeht. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen zur genauen Ursache des Defekts aufgenommen.
