Auto IU

Stromschläge in Restaurantküche erhalten

25. September 2025Letztes Update 25. September 2025
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
Sparkasse

WÜRZBURGAm gestrigen Vormittag mussten Polizei und Rettungsdienst in eine Gaststätte in der Jägerstraße in Zellerau ausrücken. Zwei Personen, darunter eine Köchin, erlitten an unterschiedlichen Küchengeräten einen Stromschlag und wurden leicht verletzt. Beide Betroffene mussten zur weiteren Behandlung in eine Würzburger Klinik gebracht werden.

Zunächst erhielt eine Köchin an einer Kochplatte einen elektrischen Schlag. Kurz darauf erlitt ein 64-jähriger Mann ebenfalls einen Stromschlag an einem anderen Küchengerät.

Bei beiden Vorfällen funktionierten die vorgesehenen Schutzschaltungen nicht, weshalb die Polizei derzeit von einem technischen Defekt an den Küchengeräten ausgeht. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen zur genauen Ursache des Defekts aufgenommen.

Mehr

Krapfenschmaus 2025
Dein Ding
Kirchweih Grafenrheinfeld 2025
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

25. September 2025Letztes Update 25. September 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)