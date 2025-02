Stromverteilerkasten angezündet

KITZINGEN – Brandstiftung an Stromverteilerkasten in der Würzburger Straße

Am Samstagabend gegen 20:45 Uhr kam es in KITZINGEN zu einer Brandstiftung an einem Stromverteilerkasten in der Würzburger Straße. Ein noch unbekannter Täter hatte an der Rückseite des Kastens Papier und Abfall hinterlegt und dieses anschließend angezündet.

Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr Kitzingen konnte der Brand rasch gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro, wie durch die LKW-Kitzingen geschätzt wurde.

Hinweise zu der Tat oder möglichen verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/1410 entgegen.