Stromverteilerkasten in Gochsheim angefahren – Unfallflucht
GOCHSHEIM IM LANDKREIS SCHWEINFURT – In der Karl-Schöner-Straße wurde zwischen Samstagmorgen, 07:00 Uhr, und Montagvormittag, 10:30 Uhr, ein Stromverteilerkasten durch ein Fahrzeug massiv beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Tatort, ohne den entstandenen Sachschaden von mehreren tausend Euro zu melden.
Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Aufgrund der Schadenshöhe ist davon auszugehen, dass auch das Verursacherfahrzeug deutliche Spuren des Zusammenstoßes aufweisen muss.
Du kannst die Ermittlungen unterstützen, falls du Hinweise auf den Verursacher oder das beteiligte Fahrzeug geben kannst. Jede Beobachtung in der Karl-Schöner-Straße kann dabei helfen, den Verantwortlichen für den hohen Sachschaden zu ermitteln.
Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegengenommen.
