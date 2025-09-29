Studierende in Würzburg erhalten volle Rückerstattung des Semestertickets, wenn…
WÜRZBURG – Die Stadt Würzburg bietet Studierenden, die ihren Hauptwohnsitz in der Stadt anmelden, attraktive Vorteile: Sie erhalten einmalig die vollen Kosten für ihr Semesterticket erstattet sowie ein Gutscheinheft im Wert von über 100 Euro mit zahlreichen Vergünstigungen. Neu ist, dass der gesamte Beantragungsprozess nun vollständig digital und ohne Gang zum Rathaus abgewickelt werden kann.
Oberbürgermeister Martin Heilig erklärte, dass die digitale Antragstellung den Studierenden die Verlegung des Hauptwohnsitzes nach Würzburg so einfach wie möglich machen soll. Dies spare Zeit und Wege und sei ein weiterer Schritt hin zu modernen Bürgerservices. Mit der Aktion verfolgt die Stadt das Ziel, Studierende langfristig an den Wissenschaftsstandort Würzburg zu binden. Zudem unterstützt jeder Hauptwohnsitz die kommunale Planung und stärkt die Position der Stadt bei Förderungen und Zuschüssen.
So funktioniert die digitale Beantragung
- Hauptwohnsitz anmelden: Dies gilt auch für Studierende, die bisher lediglich eine Nebenwohnung in Würzburg hatten.
- Online-Antrag ausfüllen und hochladen: Die Immatrikulationsbescheinigung muss zusammen mit dem Antrag digital eingereicht werden.
- Erstattung erhalten: Nach erfolgreicher Prüfung werden die Kosten des Semestertickets direkt auf das angegebene Konto überwiesen.
Alle Teilnehmenden erhalten außerdem ein Gutscheinheft mit Vorteilen für Kultur, Freizeit, Shopping und Gastronomie in Würzburg. Alle notwendigen Informationen und der direkte Link zum Online-Antrag sind unter der Adresse https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.wuerzburg.de%2Fstudium%2Faktion-hauptwohnsitz verfügbar.
