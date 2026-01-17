Stürmer Dustin Forkel verstärkt die Offensive der Schnüdel
SCHWEINFURT – Der Regionalligist 1. FC Schweinfurt 05 verstärkt seine Offensive mit Dustin Forkel, der auf Leihbasis vom 1. FC Nürnberg zu den „Schnüdeln“ wechselt. Der gebürtige Coburger war zuletzt an den Zweitligisten SSV Jahn Regensburg ausgeliehen und kam dort in der Hinrunde auf elf Einsätze. Mit seiner Bilanz von elf Toren in der Regionalliga Bayern sowie zehn Profieinsätzen in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal bringt der 20-Jährige bereits beachtliche Erfahrung mit an den Main.
Geschäftsführer Markus Wolf betonte, dass der Verein die Entwicklung des Spielers schon über Jahre hinweg beobachtet habe und besonders von dessen Tempo sowie Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor überzeugt sei. Die Verpflichtung soll der Schweinfurter Offensive zusätzliche Durchschlagskraft verleihen, um die sportlichen Ziele in der laufenden Saison zu erreichen.
Dustin Forkel selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe im Schnüdeldress und hob die positiven Gespräche mit den Verantwortlichen hervor. Er möchte die Chance nutzen, sich in Schweinfurt weiterzuentwickeln und gemeinsam mit der Mannschaft sowie den Fans erfolgreiche Momente im Willy-Sachs-Stadion feiern. Mit dem Wechsel kehrt der Offensivakteur in die Regionalliga zurück, in der er bereits für die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt hat.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!