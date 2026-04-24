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Stummfilm live vertont im KuK-Kinosaal: Die große Schlacht um Laurel & Hardy

24. April 2026Letztes Update 24. April 2026
Stummfilm live vertont im KuK-Kinosaal: Die große Schlacht um Laurel & Hardy
Foto: Ralph Turnheim
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SCHWEINFURT – Am Mittwoch, den 29. April, erwartet Filmfreunde im KuK-Kino ein besonderes Live-Spektakel. Die beiden einzigen deutschsprachigen Kinoerzähler, Ralph Turnheim und Felix Münk, treten in einem humorvollen Wettstreit gegeneinander an, um Klassiker des legendären Komikerduos Stan Laurel und Oliver Hardy neu zu vertonen.

Unter dem Titel „Wiener Schmäh und Hessisch Gebabbel“ liefern sich der Wiener Altmeister Ralph Turnheim und der hessische Herausforderer Felix Münk ein Duell um den besten Sprachwitz. Während auf der Leinwand historische 16mm-Filmprojektionen rattern, synchronisieren die beiden Künstler das Geschehen live in ihren jeweiligen Mundarten.

Vier Runden voller Zerstörungsorgien und Wortwitz

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Das Programm umfasst vier ausgewählte Kurzfilme, in denen sich die beiden Kinoerzähler messen:

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  • Runde 1: Bacon Grabbers (1929) – Stan und Ollie scheitern kläglich beim Versuch, ein Radio zu pfänden.

  • Runde 2: That’s My Wife (1929) – Eine turbulente Verkleidungskomödie, in der Stan als Ollies Ehefrau einspringen muss.

  • Runde 3: Finishing Touch (1928) – Ein handwerkliches Desaster beim Versuch, ein Haus fertigzustellen.

  • Runde 4: Their First Mistake (1932) – Ein seltener Tonfilm des Duos, den die beiden Kontrahenten live neu synchronisieren.

Ein Abend zwischen Lyrik und Holzhammer

Die Zuschauer erwartet eine Mischung aus feinsinnigen Reimen und derben Pointen. Ralph Turnheim, Träger des Deutschen Stummfilmpreises, und Felix Münk versprechen einen Abend, der das Publikum vor Lachen an die Belastungsgrenze führen wird.

Termin und Tickets:

Die Vorstellung beginnt am Mittwoch, 29. April 2026, um 19:00 Uhr im KuK Kino, Ignaz-Schön-Straße 32. Karten können online, telefonisch oder direkt an der Kinokasse erworben werden.

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