Suchaktion in Lohr am Main: 44-Jähriger aus Bezirkskrankenhaus geflüchtet – Hubschrauber im Einsatz
LOHR A. MAIN / LKR. MAIN-SPESSART – Mit einem Großaufgebot und Unterstützung aus der Luft sucht die Polizei Lohr zur Stunde nach einem entwichenen Patienten aus dem örtlichen Bezirkskrankenhaus (BKH). Der 44-jährige Mann nutzte am Samstagnachmittag einen begleiteten Ausgang auf dem Klinikgelände zur Flucht.
Der Vorfall ereignete sich gegen 15:15 Uhr. Dem Sachstand nach gelang es dem Untergebrachten, sich von seinen Begleitern abzusetzen. Er flüchtete zu Fuß vom Krankenhausgelände in Richtung der nahegelegenen Forstschule. Die Polizei leitete sofort eine großangelegte Fahndung ein, bei der neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber den Bereich aus der Luft absucht.
Personenbeschreibung des Flüchtigen
Die Polizei bittet die Bevölkerung um erhöhte Wachsamkeit und hat folgende Personenbeschreibung von Florin Carlito herausgegeben:
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Alter: 44 Jahre
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Haare: Kurze blonde Haare
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Bekleidung: Helles T-Shirt, Jeans und ein auffälliger grüner Kapuzenpullover (Hoodie)
Wichtiger Warnhinweis für Autofahrer
Aufgrund der laufenden Fahndungsmaßnahmen im Raum Lohr am Main und den umliegenden Verkehrsachsen richtet die Polizei eine dringende Bitte an alle Verkehrsteilnehmer:
Nehmen Sie im Großraum Lohr am Main und im Landkreis Main-Spessart aktuell keine Anhalter im Fahrzeug mit!
Wenn Sie eine Person sichten, auf die die Beschreibung passt, sprechen Sie den Mann nicht selbst an, sondern wählen Sie umgehend den Polizeinotruf 110.
Sachdienliche Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort oder der Fluchtrichtung nimmt die Polizeiinspektion Lohr am Main unter der Telefonnummer 09352 / 8741-0 entgegen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
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