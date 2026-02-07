Suchtprävention meets Fastnacht in Franken – “Bunt im Herzen – klar im Kopf“

SCHWEINFURT – Die Fastnachtjugend Franken setzt sich gemeinsam mit dem HaLT-Standort Stadt und Landkreis Schweinfurt gegen den selbstverständlichen Alkoholkonsum während der närrischen Tage ein. Unter dem Motto „Bunt im Herzen – klar im Kopf“ informierten sie bei der BR-Aufzeichnung „Fastnacht in Franken – Jung und Närrisch“ in Veitshöchheim über die Gefahren von Alkohol und warben für einen bewussten Umgang.

Zahlreiche junge Faschingsfans und Eltern nutzten das Angebot, um am Infostand mit Fachkräften ins Gespräch zu kommen oder ihr Wissen bei einem Quiz am Glücksrad zu testen. Auch die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach besuchte den Stand und unterstrich die Bedeutung der Suchtprävention für Jugendliche, insbesondere während der Karnevalszeit. Sie dankte den Beteiligten für ihr Engagement, das zeigt, dass Ausgelassenheit und Feiern auch ohne Alkoholkonsum möglich sind.