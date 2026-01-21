SunPlate spendet 2.000 Euro für Sennfelder Lebenshilfe-Werkstatt
SENNELD – Das Schweinfurter Unternehmen SunPlate hat sein Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro aus dem Gründerpreis Schweinfurt 2025 an die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) Sennfeld gespendet. Vertriebsassistentin Amelie Kranig überreichte den Symbolscheck am Montag an Werkstattleiter Günter Scheuring und betonte dabei den Wunsch des Unternehmens, die Region nachhaltig zu unterstützen. Die Spende unterstreicht die bereits bestehende Kooperation zwischen dem Startup und der Lebenshilfe-Einrichtung, die im vergangenen Jahr erfolgreich bei der Bestückung von Photovoltaik-Komponenten zusammengearbeitet haben.
SunPlate ist auf transportable Photovoltaikanlagen für Containerdächer spezialisiert und setzt seit 2024 auf die Unterstützung der Werkstatt Sennfeld bei der Bestückung und Verdrahtung von Wechselrichterblechen. Beide Seiten lobten bei der Übergabe die unbürokratische Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die zeigt, wie moderne Technologie-Startups und soziale Einrichtungen Hand in Hand arbeiten können. Werkstattleiter Scheuring und Bereichsleiter Marco Reuter bedankten sich für die finanzielle Zuwendung und signalisierten großes Interesse an der Fortführung und dem Ausbau gemeinsamer Projekte.
Die Werkstatt Sennfeld ist mit rund 530 Mitarbeitenden die größte Einrichtung der Lebenshilfe Schweinfurt und agiert als vielseitiger Partner für die Industrie, das Handwerk und Privatkunden. Neben Montage- und Verpackungsdienstleistungen bietet die ISO-zertifizierte Werkstatt auch Eigenproduktionen aus der hauseigenen Schreinerei und Schlosserei an. Die großzügige Spende von SunPlate soll nun dazu beitragen, die Arbeitsbedingungen und Projekte für Menschen mit Handicap in Sennfeld weiter zu fördern und zu stärken.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!