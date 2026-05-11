Auto IU

SUV drängt Motorradfahrer von der Fahrbahn: 22-Jähriger verletzt

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026
SUV drängt Motorradfahrer von der Fahrbahn: 22-Jähriger verletzt
Symbolfoto: freepik
Eisgeliebt

ALZENAU / HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG – Ein rücksichtsloser Überholvorgang hat am späten Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Mömbriser Straße geführt. Ein junger Motorradfahrer musste in eine Böschung ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der Verursacher flüchtete.

Gegen 17:25 Uhr befand sich ein 22-jähriger Motorradfahrer zusammen mit einem Bekannten auf der Strecke von Hohl kommend in Fahrtrichtung Hörstein.

Riskantes Manöver im Kurvenbereich

Kulturamt Haßfurt Events - Lina Bo
Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen

In einer Kurve kam es zur gefährlichen Situation: Ein entgegenkommender weißer SUV setzte dazu an, einen Fahrradfahrer zu überholen. Dabei scherte das Fahrzeug so weit aus, dass es auf die Gegenfahrbahn geriet.

Das könnte Dich auch interessieren:

Günstig und saugstark: Power-Akku-Staubsauger - Maximale Saugkraft für dein sauberes Zuhause

Mit beeindruckenden 45.000 Pa Saugkraft und einem 550W starken Motor sagst du Schmutz, Staub und hartnäckigen Tierhaaren auf jeder Oberfläche den Kampf an. Dieser kabellose Staubsauger bietet dir zum sagenhaft günstigen Preis bis zu 65 Minuten Laufzeit und ein smartes Display, damit du die Reinigung

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Der 22-jährige Kradfahrer reagierte sofort und wich nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß mit dem SUV zu vermeiden. Dabei geriet er jedoch von der Straße ab und stürzte in die angrenzende Böschung.

Die Bilanz des Unfalls:

  • Personenschaden: Der junge Mann erlitt beim Sturz glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

  • Fahrerflucht: Der Fahrer des weißen SUV setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder sich um den gestürzten Motorradfahrer zu kümmern.

Zeugenaufruf der Polizei Alzenau

Die Polizeiinspektion Alzenau hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen. Insbesondere der überholte Fahrradfahrer oder andere Verkehrsteilnehmer, die Angaben zu dem weißen SUV oder dessen Kennzeichen machen können, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 06023/944-0 entgegengenommen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026

Mehr

Porträt: Kareem Aldbiyat – Von der Flucht zur neuen Heimat in Haßfurt

Porträt: Kareem Aldbiyat – Von der Flucht zur neuen Heimat in Haßfurt

11. Mai 2026
Blaulicht-Report Würzburg: Unfall-Eskalation, Diebstahl und Vandalismus

Blaulicht-Report Würzburg: Unfall-Eskalation, Diebstahl und Vandalismus

11. Mai 2026
AC 82 Schweinfurt glänzt bei Frankenmeisterschaft: Fast makellose Bilanz

AC 82 Schweinfurt glänzt bei Frankenmeisterschaft: Fast makellose Bilanz

11. Mai 2026
Eskalation in Eltmann: 19-Jähriger durch Machete schwer verletzt

Eskalation in Eltmann: 19-Jähriger durch Machete schwer verletzt

11. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)