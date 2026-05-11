SUV drängt Motorradfahrer von der Fahrbahn: 22-Jähriger verletzt
ALZENAU / HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG – Ein rücksichtsloser Überholvorgang hat am späten Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Mömbriser Straße geführt. Ein junger Motorradfahrer musste in eine Böschung ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der Verursacher flüchtete.
Gegen 17:25 Uhr befand sich ein 22-jähriger Motorradfahrer zusammen mit einem Bekannten auf der Strecke von Hohl kommend in Fahrtrichtung Hörstein.
Riskantes Manöver im Kurvenbereich
In einer Kurve kam es zur gefährlichen Situation: Ein entgegenkommender weißer SUV setzte dazu an, einen Fahrradfahrer zu überholen. Dabei scherte das Fahrzeug so weit aus, dass es auf die Gegenfahrbahn geriet.
Der 22-jährige Kradfahrer reagierte sofort und wich nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß mit dem SUV zu vermeiden. Dabei geriet er jedoch von der Straße ab und stürzte in die angrenzende Böschung.
Die Bilanz des Unfalls:
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Personenschaden: Der junge Mann erlitt beim Sturz glücklicherweise nur leichte Verletzungen.
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Fahrerflucht: Der Fahrer des weißen SUV setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder sich um den gestürzten Motorradfahrer zu kümmern.
Zeugenaufruf der Polizei Alzenau
Die Polizeiinspektion Alzenau hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen. Insbesondere der überholte Fahrradfahrer oder andere Verkehrsteilnehmer, die Angaben zu dem weißen SUV oder dessen Kennzeichen machen können, werden gebeten, sich zu melden.
Hinweise werden unter der Telefonnummer 06023/944-0 entgegengenommen.
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