SWeasy-Update: Mehr Stabilität, Guthabenanzeige und Expressfunktion
SCHWEINFURT – Das seit Januar im Schweinfurter Stadtbusverkehr eingeführte Fahrscheinsystem SWeasy wird um zusätzliche Funktionen erweitert. Die Weiterentwicklung bringt drei zentrale Verbesserungen mit sich: eine höhere Systemstabilität, eine Guthabenanzeige für die Prepaidkarten sowie einen Expressmodus für Apple-Geräte.
Das SWeasy-System, das bereits monatlich rund 100.000-mal genutzt wird, wird kontinuierlich auf Basis des Kundenfeedbacks weiter optimiert. Mit dem aktuellen Update profitieren alle Nutzer von einer erhöhten Ausfallsicherheit der Terminals, was ein noch zuverlässigeres Ein- und Auschecken ermöglicht.
Neu ist auch die Funktion zur Guthabenkontrolle der SWeasyCard. Nach dem Vorhalten der Prepaidkarte am Terminal erscheint eine Schaltfläche, die den aktuellen Guthabenstand anzeigt. Ein farbiger Rahmen signalisiert den Status: Grün bei einem Guthaben über 7 Euro, Gelb zwischen 1 und 7 Euro und Rot, wenn das Guthaben unter 1 Euro liegt. Die SWeasyCard kann jederzeit bequem online oder im Kundencenter aufgeladen werden.
Für Nutzer von Apple-Geräten wird das Ein- und Auschecken nun noch komfortabler, da der „ÖPNV-Expressmodus“ es erlaubt, das Gerät nicht mehr aus dem Ruhezustand holen oder entsperren zu müssen. Die Stadtwerke Schweinfurt gehören damit zu den ersten Anbietern in Deutschland mit dieser Funktion. Aktuell werden zudem an den meistfrequentierten Haltestellen am Roßmarkt feste Terminals getestet, um den Ein- und Ausstieg außerhalb der Busse zu erleichtern.
