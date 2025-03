Symbolischer Spatenstich an der Main-Kanalbrücke

VOLKACH – Sicherere Radverkehrsführung an der Kanalbrücke: Bauarbeiten zur Entschärfung eines Gefahrenpunkts gestartet

An der Kanalbrücke am Gemarkungsdreieck der Verwaltungsgemeinschafts-Kommunen NORDHEIM AM MAIN, SOMMERACH und VOLKACH wurde mit einem offiziellen Spatenstich der Startschuss für eine bedeutende Baumaßnahme gegeben. Ziel ist es, einen gefährlichen Abschnitt für Radfahrende zu entschärfen und die Anbindung des stark frequentierten „Deutschland-Netz“-Radwegs im Bereich des Mainkanals zu verbessern.

Verbesserung der Radwegeanbindung an der Kanalbrücke

„Die steile, unbefestigte Aufstiegsstelle am Betriebshof des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes hat über Jahre hinweg für Beschwerden gesorgt“, erklärte Volkachs 1. Bürgermeister Heiko Bäuerlein beim Spatenstich. Häufig nutzten Radfahrende unzulässigerweise die schmale Brückenkappe, die eigentlich nur für Wartungsarbeiten vorgesehen ist. „Mit dem Ausbau der Radverkehrsführung schaffen wir hier eine deutliche Verbesserung der Sicherheit“, so Bäuerlein.

Die Bauarbeiten sollen bis Anfang Mai abgeschlossen sein. Währenddessen ist der Bereich für den Radverkehr großräumig gesperrt. Eine Umleitung ist unter folgendem Link abrufbar:

www.mainradweg.com/streckenfuehrung/umleitungen

Neue Verkehrsführung für mehr Sicherheit

Das neue Konzept sieht vor, den Radverkehr von Nordheim am Main kommend zunächst auf die KT 29 zu leiten. Anschließend erfolgt die Überquerung der Kanalbrücke im Mischverkehr mit Kraftfahrzeugen. Östlich des Mainkanals wird der Radweg dann durch eine neu angelegte Rampe fortgeführt. Eine Haltebucht an der KT 29 ermöglicht es Radfahrenden, sicher die Verkehrslage einzuschätzen, bevor sie die Straße überqueren.

Für den Autoverkehr regelt während der Bauarbeiten eine Ampelanlage den Verkehrsfluss. Nach Fertigstellung der Maßnahme wird die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h dauerhaft beibehalten.

Kosten und Finanzierung

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 220.000 Euro. Die Regierung von Unterfranken unterstützt die Maßnahme mit einer Förderung von knapp 160.000 Euro. Die verbleibenden Kosten werden von den Gemeinden Volkach, Nordheim am Main und Sommerach gemeinsam getragen.

Mit dieser Maßnahme wird nicht nur ein Gefahrenpunkt entschärft, sondern auch die Attraktivität des Radwegenetzes in der Region weiter gesteigert.