Symphonische Blasorchester Volkach und die Musikkapelle Leifers aus Tirol geben gemeinsames Konzert
VOLKACH – Zum Auftakt der Open-Air-Sommersaison erwartet Volkach ein besonderes musikalisches Highlight: Am 2. Mai 2026 geben das Symphonische Blasorchester (SBO) Volkach und die Musikkapelle Leifers aus Tirol ein gemeinsames Konzert auf dem Marktplatz. Für den zweitägigen Aufenthalt der Gäste sucht das SBO nun nach gastfreundlichen Unterkünften in der Region.
Die Partnerschaft zwischen den beiden Orchestern besteht bereits seit zwei Jahrzehnten. Zuletzt waren die Musiker aus Leifers im Jahr 2019 anlässlich der Europatage in Volkach zu Gast. Das geplante Gemeinschaftskonzert am Samstag, den 2. Mai, beginnt um 16:00 Uhr und markiert den feierlichen Start in die Freiluftsaison.
Gastgeber für Tiroler Musiker gesucht
Um den kulturellen Austausch zu fördern, werden Familien gesucht, die bereit sind, ein oder mehrere Orchestermitglieder für zwei Übernachtungen inklusive Frühstück aufzunehmen. Gesucht werden Ein- oder Zweibettzimmer in Haushalten, die sich der Blasmusik und der Volkacher Tradition verbunden fühlen.
Als Dankeschön für ihre Gastfreundschaft werden alle teilnehmenden Familien zu einem gemeinsamen Begrüßungsabend am Freitag, den 1. Mai 2026, eingeladen, sobald die Musikkapelle in Volkach eintrifft.
Kontakt und Anmeldung
Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die den Gästen aus Südtirol ein Quartier bieten möchten, können sich über folgende Wege melden:
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Online-Anmeldung:
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E-Mail-Kontakt:
Das SBO Volkach freut sich auf zahlreiche Rückmeldungen, um die langjährige Partnerschaft mit diesem Besuch lebendig fortzuführen.
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