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Tabak-Diebstahl im Großhandel: Mitarbeiter verhindern Coup – Komplizen flüchtig

1. Mai 2026Letztes Update 1. Mai 2026
Tabak-Diebstahl im Großhandel: Mitarbeiter verhindern Coup – Komplizen flüchtig
Symbolbild: 2fly4
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WÜRZBURG / LENGFELD – Dank aufmerksamer Mitarbeiter und einer überregionalen Warnung konnte am Freitagabend ein versuchter Bandendiebstahl in einem Großmarkt in der Nürnberger Straße gestoppt werden. Während ein 42-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft sitzt, fahndet die Kripo Würzburg nach seinen beiden flüchtigen Komplizen.

Gegen 18:50 Uhr füllten drei Männer ihren Einkaufswagen in der Tabakabteilung auffällig mit mehreren Kartons. Was die Männer nicht wussten: Das Personal war bereits alarmiert. Märkte aus Ingolstadt und Aschaffenburg hatten zuvor Videomaterial von Diebstählen geteilt, auf denen das Trio zu erkennen war.

Flucht und Festnahme

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Als die Verdächtigen bemerkten, dass sie beobachtet wurden, ließen sie die Ware zurück und flüchteten aus dem Markt. Einem Mitarbeiter gelang es jedoch, einen 42-jährigen Georgier einzuholen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Seine beiden Begleiter entkamen unerkannt in Richtung Hauptstraße.

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Der Festgenommene wurde am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten schweren Bandendiebstahls. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Zeugenaufruf: Wer kennt die flüchtigen Männer?

Die Kriminalpolizei Würzburg bittet um Hinweise zu den beiden flüchtigen Tatverdächtigen:

Tatverdächtiger 1:

  • Alter: 40 bis 45 Jahre

  • Größe: ca. 180 cm, schlank

  • Besonderheiten: Vollbart, osteuropäisches Erscheinungsbild

Tatverdächtiger 2:

  • Alter: 50 bis 55 Jahre

  • Größe: ca. 185 cm, normale Statur

  • Besonderheiten: Brillenträger, osteuropäisches Erscheinungsbild

Haben Sie am Freitagabend im Bereich der Nürnberger Straße oder der Hauptstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegen.

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