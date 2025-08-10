Auto IU
Tabea Thümmler mit vier neuen Bestleistungen – AC 82 Schweinfurt nur mit kleinem-Team beim Walter-Engel-Turnier
SCHWEINFURT – Beim 14. Walter-Engel-Turnier in Ladenburg haben die Gewichtheber des AC 82 Schweinfurt eine gute Leistung gezeigt und mehrere neue Unterfrankenrekorde aufgestellt. In der Vereinswertung belegte der AC 82 Schweinfurt mit 33 Punkten den vierten Platz unter 23 Vereinen. Die Athleten konnten in verschiedenen Kategorien persönliche Bestleistungen erzielen und Medaillen gewinnen.
Erfolge der AC 82-Heber
- Edmund Wunderlich startete in der Masters-Kategorie (AK3) und belegte mit 216,9 Sinclair-Melzer-Punkten den dritten Platz. Er konnte seine Zweikampfleistung im Vergleich zum letzten Wettkampf um 12 kg steigern.
- Bei den Frauen lieferte sich Sophie Hügelschäffer (-63 kg) ein spannendes Duell und verpasste mit 143 kg im Zweikampf nur knapp einen Podestplatz. Sie stellte mit 65 kg im Reißen einen neuen Unterfrankenrekord auf.
- Tabea Thümmler (-69 kg) konnte in ihrer Kategorie ihre bisherigen Bestleistungen im Reißen (61 kg), Stoßen (77 kg) und Zweikampf (138 kg) verbessern. Mit diesen Werten erreichte sie ebenfalls neue Unterfrankenrekorde und erzielte erstmals 76,0 Relativpunkte.
- Leonardo Martach (-88 kg) erreichte im Reißen mit 95 kg eine neue persönliche Bestleistung, konnte jedoch in seiner Paradedisziplin Stoßen nur die Anfangslast von 128 kg gültig heben. Auch er stellte einen neuen Unterfrankenrekord im Reißen auf.
- Philipp Lendner (-94 kg) sicherte sich mit 243 kg im Zweikampf die Silbermedaille.
Zusammenfassung der Einzelergebnisse
|Heber
|Kategorie
|Reißen (kg)
|Stoßen (kg)
|Zweikampf (kg)
|Sophie Hügelschäffer
|Frauen -63 kg
|65
|78
|143
|Tabea Thümmler
|Frauen -69 kg
|61
|77
|138
|Leonardo Martach
|Junioren -88 kg
|95
|128
|223
|Philipp Lendner
|Männer -94 kg
|110
|133
|243
|Edmund Wunderlich
|Masters AK6
|52
|72
|124
