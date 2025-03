Täter brechen in Alexander-von-Humboldt-Gymnasium ein – Wer kann Hinweise geben?

SCHWEINFURT – In den frühen Montagmorgenstunden sind zwei unbekannte Täter in das Gebäude des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums eingebrochen. Der angerichtete Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die Schweinfurter Polizei bittet die Bevölkerung, sich mit Hinweisen zu melden.

Zwei Unbekannte haben sich gewaltsam Zutritt zum Schulkomplex in der Geschwister-von-Scholl-Straße verschafft. Die Tat ereignete sich am Montag in der Zeit von Freitag, 01:30 Uhr bis 03:00 Uhr. Die Täter haben einzelne Räumlichkeiten des Gymnasiums nach Wertgegenständen durchwühlt und sind anschließend geflüchtet. Der durch die Tat verursachte Sachschaden beträgt ungefähr 3.000 Euro. Der genaue Beuteschaden ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Beamten der Schweinfurter Polizei haben vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und mögliche Spuren gesichert. Anwohner und Passanten werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.