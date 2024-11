Täter entwenden mehrere dutzend Autoreifensätze – Gibt es Zeugen?

SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Unbekannte Täter entwendeten mehrere Dutzend Autoreifensätze und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

In den frühen Morgenstunden des Montags brachen die bislang unbekannten Täter einen Lagercontainer eines Autohauses in der Porschestraße auf und entwendeten Reifensätze im Gesamtwert von etwa 30.000 Euro. Laut aktuellem Sachstand öffneten die Täter den verschlossenen Container gewaltsam zwischen 04:00 Uhr und 08:00 Uhr und verluden die Reifen in ein Fahrzeug.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die Hinweise auf ein mögliches Tatfahrzeug oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 mit der Kriminalpolizei Schweinfurt in Verbindung zu setzen.



powered by Newsallianz Schweinfurt