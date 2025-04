Täter flüchtet nach gescheitertem Einbruch in Tankstelle – Wer kann Hinweise geben?

ELTMANN – In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein bislang unbekannter Täter versucht, gewaltsam in eine Tankstelle in der Bamberger Straße einzubrechen. Dabei setzte er unter anderem einen Golfschläger und ein Brecheisen ein. Dank eines aufmerksamen Zeugen, der um 00:45 Uhr die Polizei alarmierte, konnte Schlimmeres verhindert werden – der Täter flüchtete, ohne in das Gebäude gelangt zu sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.

Die Polizeiinspektion Haßfurt ermittelt mit Hochdruck und prüft Zusammenhänge zu weiteren Vorfällen, die sich bereits am Donnerstagabend in ELTMANN ereignet hatten.

Weitere Vorfälle:

Donnerstag, ca. 23:00 Uhr: Eine Eingangstür eines Verbrauchermarktes in der Straße Vorstadt wurde beschädigt.

Donnerstag, ca. 23:45 Uhr: Eine Glasscheibe einer Automatentankstelle in der Brückenstraße wurde eingeschlagen.

Ebenfalls Donnerstagabend: Die Scheibe eines in der Brückenstraße geparkten Ford Focus wurde zerstört.

Donnerstag auf Freitag: Die Seitenscheibe eines weißen Opel, abgestellt in der Mainlände, wurde eingeschlagen – entwendet wurde eine Aktentasche.

Zwischen Donnerstag, 22:00 Uhr, und Freitagvormittag, 11:35 Uhr: Die Scheibe eines BMW in der Landrichter-Kummer-Straße wurde beschädigt.

Die Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen summieren sich laut Polizei auf einen unteren vierstelligen Betrag. Angesichts der zeitlichen und örtlichen Nähe geht die Polizei von einem möglichen Zusammenhang der Taten aus.

Personenbeschreibung des Verdächtigen:

Männlich, ca. 170–175 cm groß

Schlanke Statur

Helle Hautfarbe, helle glatte Haare

Keine Gesichtsbehaarung

Trug Brille

Bekleidet mit heller Kapuzenjacke und Jeanshose

Führte Golfschläger und eventuell ein Brecheisen bei sich

Die Polizei Haßfurt bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung: Wem sind zur Tatzeit oder auch davor bzw. danach verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Tel. 09521/927-0 entgegen. Die Streifen sind zudem verstärkt im Stadtgebiet unterwegs und stehen auch als Ansprechpartner für Anwohner zur Verfügung.