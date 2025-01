Täter greift in zwei Kassen und flüchtet – Einmal beim Friseur, einmal beim Blumenhändler

SCHWEINFURT – Am Samstag versuchte ein 24-jähriger Mann auf besonders dreiste Weise, Bargeld zu erbeuten. In zwei Geschäften nutzte der Tatverdächtige die Abwesenheit des Personals, um in die Kassen zu greifen. Doch seine Pläne scheiterten: Ohne Beute flüchtete er, konnte aber wenig später von der Polizei gestellt werden. Der Mann wurde am Folgetag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Erste Tat: Blumenladen

Gegen 08:30 Uhr betrat der Mann einen Blumenladen in der Schweinfurter Innenstadt. Während die Angestellten mit Vorbereitungen beschäftigt waren, versuchte er, den Kasseninhalt zu entwenden. Ein Geräusch alarmierte das Personal, das den 24-Jährigen vertreiben konnte.

Zweite Tat: Friseursalon

Etwa eine Stunde später suchte der Tatverdächtige in der Gartenstadt einen Friseursalon auf. Auch dort nutzte er einen Moment der Unaufmerksamkeit, um die Kasse zu öffnen. Doch erneut bemerkten die Angestellten die Tat und verhinderten den Diebstahl. Der Mann flüchtete.

Festnahme und Ermittlungen

Dank genauer Zeugenbeschreibungen gelang es der Polizei, den Tatverdächtigen in Niederwerrn festzunehmen. Es stellte sich heraus, dass der algerische Staatsbürger bereits mehrfach polizeilich auffällig geworden war. Zusätzlich zu den versuchten Diebstählen in Schweinfurt hatte der Mann bereits Stunden zuvor in Würzburg nach demselben Muster gehandelt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Wegen des dringenden Tatverdachts in mehreren Fällen wurde Untersuchungshaft angeordnet. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.