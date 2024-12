Täter machen zweimal Beute bei Einbrüchen

GEISELWIND, LKR. KITZINGEN, UND MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Am Samstag ereigneten sich zwei Einbrüche, bei denen die Täter unerkannt entkommen konnten. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruch in Geiselwind

Zwischen 17:30 Uhr und 23:00 Uhr drang ein Einbrecher gewaltsam über die Kellertür in ein Reihenhaus in der Rathausstraße ein. Dort durchsuchte er mehrere Räume und entkam mit Bargeld und Schmuck. Die genaue Höhe der Beute wird derzeit noch ermittelt.

Einbruch in Marktheidenfeld

Im Geschwister-Scholl-Ring verschaffte sich ein Unbekannter zwischen 12:30 Uhr und 19:30 Uhr Zugang zur Obergeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses, indem er eine Balkontür aufbrach. Auch hier wurden sämtliche Räume durchwühlt, bevor der Täter mit Bargeld und Schmuck im Wert einer fünfstelligen Summe flüchtete.

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise:

Wer hat zu den Tatzeiten in den genannten Bereichen verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kripo Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegen.