Täter nach Körperverletzung festgenommen

WÜRZBURG/INNENSTADT – In der Nacht auf Freitag kam es gegen 02:00 Uhr im Bereich des Würzburger Hauptbahnhofs zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Ein 50-jähriger Mann geriet zunächst in einen verbalen Streit mit einem 58-Jährigen, welcher schließlich in Gewalt eskalierte. Der Beschuldigte verpasste dem späteren Opfer eine Kopfnuss sowie mehrere Faustschläge und trat auf ihn ein, als dieser bereits am Boden lag.

Nach der Tat flüchtete der Angreifer vom Tatort, konnte jedoch dank einer sofort eingeleiteten Fahndung in der Nähe gestellt und festgenommen werden. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den mutmaßlichen Täter wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.