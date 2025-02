Täterermittlung nach körperlicher Auseinandersetzung – Täter nach eigenen Angaben stark alkoholisiert

BAD KISSINGEN – Dank der Videoüberwachung konnte ein 20-jähriger Mann als Tatverdächtiger identifiziert werden, der für eine Auseinandersetzung in einem Lokal in der Bachstraße verantwortlich sein soll. Ihm werden mehrere Straftaten zur Last gelegt, darunter vorsätzliche Körperverletzung, Zechbetrug und Sachbeschädigung.

Wie bereits am Donnerstag berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 02:20 Uhr. Der mutmaßliche Täter soll zwei Personen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und anschließend mehrere Gläser gegen Wände und den Boden geschleudert haben. Darüber hinaus prellte er seine Zeche und verließ das Lokal, bevor die Polizei eintraf.

Die Ermittlungen der Polizei Bad Kissingen führten schließlich zur Identifizierung des Tatverdächtigen, nachdem Videomaterial des Lokals „Eule“ ausgewertet wurde. Auf den Vorhalt der Beamten erklärte der junge Mann, er sei so stark alkoholisiert gewesen, dass er sich an den Vorfall nicht mehr erinnern könne.

Der 20-Jährige muss sich nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Zechbetrug und Sachbeschädigung verantworten.