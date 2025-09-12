Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte bei Kontrolle
WÜRZBURG/LENGFELD – Am Mittwochabend kam es im Stadtteil Lengfeld zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Zwei Männer im Alter von 20 und 30 Jahren sollten kontrolliert werden, als einer der beiden ein Pfefferspray zog und es auf die Einsatzkräfte richtete. Beide Männer wurden festgenommen, und bei ihnen wurden weitere Waffen und Betäubungsmittel gefunden.
Die beiden Männer waren im Laufe des Nachmittags bereits mehrfach in Erscheinung getreten und sollten gegen 19:30 Uhr im Bereich Am Handelshof kontrolliert werden. Dabei griff der 20-Jährige plötzlich in seine Jackentasche, zog ein Pfefferspray und richtete es auf die Polizisten. Er konnte jedoch zu Boden gebracht und gefesselt werden, bevor er das Spray einsetzen konnte. Während der Festnahme leistete er erheblichen Widerstand.
Sein 30-jähriger Begleiter störte die polizeilichen Maßnahmen verbal und versuchte die Beamten anzugreifen, weshalb auch er gefesselt wurde. Bei der Durchsuchung der beiden Männer wurden ein weiteres Pfefferspray, ein Messer sowie verschiedene Tabletten und Betäubungsmittel sichergestellt. Gegen den 20-Jährigen bestand zudem ein Haftbefehl. Er verbrachte die Nacht in einer Haftzelle der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, die er stark verunreinigte, und wurde am Donnerstagmorgen in eine JVA gebracht. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren unter anderem wegen Widerstands und Beleidigung eingeleitet. Die Polizisten blieben bei dem Vorfall unverletzt.
