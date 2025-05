Täuschend echte Spielzeugpistolen für Handyfoto? Definitiv nicht erlaubt!

WÜRZBURG/INNENSTADT – Ein Zeuge beobachtete am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr, wie in der Juliuspromenade ein 21-jähriger Mann eine schwarze Pistole in der Hand hielt, wovon eine andere Person Fotos machte.

Da die Waffe einen echten Eindruck machte, wurde eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt gerufen. Diese konnte die beiden Personen kontrollieren und dabei zwei täuschend echt aussehende Spielzeugwaffen feststellen.

Diese wurden sichergestellt und die jungen Männer erwartet nun eine Anzeige wegen des Führens von Anscheinswaffen.