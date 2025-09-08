Tafel Schweinfurt e. V. auf der Ehrenamtsmesse
SCHWEINFURT – Die Tafel Schweinfurt e. V. war mit einem Informationsstand auf der Ehrenamtsmesse anlässlich des diesjährigen Stadtfestes vertreten. Unter der strahlenden Sonne informierten Vorstandsmitglieder wie Ernst Gehling, Andreas Lang und Winfried Meissner interessierte Besucher über die Arbeit des Vereins. Der Stand wurde mit den Freunden des Wildparks und der Bahnhofsmission geteilt, was den kollegialen Austausch zwischen den Vereinen förderte.
Die Tafel Schweinfurt ist auf die Unterstützung ihrer rund 160 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer angewiesen. Der Verein freut sich jedoch über weiteren Zuwachs, da aus Altersgründen in den kommenden Jahren einige Ehrenamtliche ausscheiden werden.
Die vielen helfenden Hände ermöglichen eine beeindruckende Leistung: An über 300 Tagen im Jahr werden mehr als 250 Tonnen Lebensmittel eingesammelt, die sonst weggeworfen würden. Diese Lebensmittel, die noch gut und gesund genießbar sind, werden sortiert und über die Läden in Schweinfurt und Gerolzhofen sowie eine Initiative in Gochsheim an bedürftige Menschen ausgegeben. Berechtigungsscheine dafür erhalten die Menschen über die Caritas oder Diakonie.
Etwa 2.500 Erwachsene und 1.250 Kinder sind bezugsberechtigt und können einmal pro Woche Lebensmittel abholen. Der Tafelgedanke lautet: Lebensmittel retten, um Menschen zu helfen. Damit wird Familien ermöglicht, frisches Obst und Gemüse zu bekommen und so das gute Gefühl des selbst Gesund-Kochens zu stärken. Die Ehrenamtlichen sprachen am Stand auch ihren herzlichen Dank an alle beteiligten Geschäfte und Lebensmittelspender aus.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!