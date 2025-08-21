Tafel Schweinfurt e. V. ehrt Helene Herzog für 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit
SCHWEINFURT – Seit 20 Jahren engagiert sich Helene Herzog unermüdlich für die Schweinfurter Tafel. Obwohl sie beruflich in einer verantwortungsvollen Position in der Großindustrie tätig ist, fand sie die Zeit, sich vom Tafel-Gründer für die Idee der Lebensmittelrettung zu begeistern. Seit zwei Jahrzehnten ist sie eine treibende Kraft im Verein und hat in nahezu allen Bereichen der Tafelarbeit mitgeholfen.
Gemeinsam mit ihrem Mann stieg Helene Herzog einst in die Tafelarbeit ein. An den Samstagen sammelten die beiden Lebensmittel bei Unternehmen ein, die sonst weggeworfen worden wären, um sie an Bedürftige weiterzugeben. Nach dem frühen Tod ihres Mannes setzte Helene die Arbeit fort und engagierte sich schnell auch im Vorstand des Vereins.
Mit ihrer Erfahrung im Präsentieren aus ihrem Berufsleben übernahm sie die Öffentlichkeitsarbeit und stellte die Tafelarbeit vor Schulklassen, Firmen und der Presse dar. Auch heute noch ist sie dienstags und donnerstags in der Ausgabe aktiv. Gefragt nach ihrer Motivation, antwortet Helene Herzog: „Mich hält in der Tafel das tolle Team, das mit so viel Energie und Engagement hinter dem Prinzip der Tafel steht. Hier wird jede Helferin und jeder Helfer so akzeptiert, wie er oder sie ist – unabhängig von Religion oder Nationalität.“
Der 1. Vorsitzende der Tafel Schweinfurt e. V., Ernst Gehling, bedankte sich herzlich bei Helene Herzog für ihr außergewöhnliches Engagement und die langjährige Treue zu „ihrer“ Tafel.
