Tafel Schweinfurt führt ein Ernährungsprojekt mit Kindern durch
SCHWEINFURT – Die Tafel Schweinfurt hat erfolgreich ein neues Ernährungsprojekt für ihre jüngsten Gäste gestartet. Zum ersten Aktionstag „Vielfalt entdecken“ kochten und probierten zehn Kinder von Tafelkunden gemeinsam unter Anleitung einer professionellen Ernährungsberaterin und Ehrenamtlichen, um Wissen über gesunde Ernährung und einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln zu vermitteln.
Ziel des Projekts ist es, nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“, den Kindern und ihren Familien zu zeigen, wie sie mit den geretteten und in der Tafel verfügbaren Lebensmitteln gesund kochen können. Tafel-Vorsitzender Ernst Gehling betonte, dass das Bildungsangebot nicht nur Kochkompetenzen stärken soll, sondern auch die soziale Teilhabe der Kinder fördert.
Details des Aktionstags:
-
Teilnehmer: Zehn Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren.
-
Aktivitäten: Die Kinder lernten praktische Tipps und Tricks, etwa den sicheren Krallengriff beim Gemüseschneiden.
-
Zubereitete Gerichte: Unter anderem eine Gemüse-Suppe mit Nudeln, Energy Balls mit Kokos und ein Gurkenkrokodil aus frischem Obst und Gemüse.
-
Abschluss: Die selbst zubereiteten Gerichte wurden am Ende gemeinsam mit den Kindern, ehrenamtlichen Helfern und einigen Eltern verzehrt.
Der erste Aktionstag, das Konzept und die Erstausstattung wurden durch das Projekt „Tafel is(s)t gemeinsam“ der Tafel-Akademie finanziert.
Aufruf zur Unterstützung:
Nach dem gelungenen Start plant die Tafel weitere Aktionstage für Kinder und Familien. Hierfür werden weitere Ehrenamtliche gesucht, die etwa 5 Stunden im Monat Zeit erübrigen können. Eine Schulung durch eine Ernährungsberaterin ist in Planung.
Interessierte können sich unter info@tafel-schweinfurt.de melden.
