Tafel Schweinfurt und SkF kochen gemeinsam mit Kindern
SCHWEINFURT – Das Ernährungsprojekt der Tafel Schweinfurt für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren ist erfolgreich in die zweite Runde gegangen und begeisterte zehn junge Teilnehmer bei einem gemeinsamen Kochevent. In den Räumen des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) lernten die Kinder unter Anleitung ehrenamtlicher Helfer, wie aus geretteten Lebensmitteln einfache und gesunde Gerichte entstehen. Das Ziel der Initiative ist es, den Jüngsten spielerisch einen bewussten Umgang mit Nahrungsmitteln zu vermitteln und praktische Tipps zu Hygiene und Sicherheit in der Küche weiterzugeben.
Auf dem Speiseplan standen unter anderem eine frische Gemüsesuppe, herzhafte Gemüsewaffeln mit Kräuter-Frischkäse sowie selbst gemachter Kakaopudding und Obstjoghurt. Die Kinder waren mit großem Eifer beim Schnippeln und Rühren dabei und freuten sich besonders über das gemeinsame Essen im Anschluss. Finanziell unterstützt wurde die Erstausstattung des Projekts durch die Tafel-Akademie, während die verwendeten Zutaten weitgehend aus den Beständen der Tafel Schweinfurt stammten.
Zum Abschluss des Aktionstages wurden die stolzen Teilnehmer mit einer Urkunde als „Kochprofi“ ausgezeichnet und durften ihre Kochmützen als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Aufgrund der positiven Resonanz und der schnellen Ausbuchung plant die Tafel Schweinfurt nun, diese Aktionstage monatlich anzubieten. Zukünftig sollen die Angebote eventuell auch auf ganze Familien ausgeweitet werden, um die „Hilfe zur Selbsthilfe“ noch breiter in der Region zu verankern.
