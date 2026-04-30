Tag der Arbeit 2026: DGB ruft unter dem Motto „Erst unsere Jobs, dann eure Profite“ zu Kundgebungen auf
SCHWEINFURT – Zum 1. Mai 2026 setzen der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften ein deutliches Zeichen für soziale Gerechtigkeit und sichere Arbeitsplätze. Unter dem zentralen Motto „Erst unsere Jobs, dann eure Profite“ finden bundesweit und in der Region Unterfranken zahlreiche Demonstrationen und Kundgebungen statt, um die Rechte der Arbeitnehmenden zu stärken.
Im Fokus der diesjährigen Forderungen steht die soziale Sicherheit in Zeiten wirtschaftlicher Umbrüche. Der DGB fordert insbesondere den Erhalt bewährter Arbeitnehmerrechte wie den 8-Stunden-Tag und die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. DGB-Regionschef Frank Firsching betont, dass die Kernaufgabe der Wirtschaft die Versorgung der Bevölkerung und nicht die einseitige Bereicherung Weniger sein müsse. Auch ein stabiles Rentenniveau und ein gerecht finanziertes Gesundheitssystem sind Kernpunkte des gewerkschaftlichen Forderungskatalogs.
Zentrale Kundgebungen in Unterfranken
In der Region Unterfranken werden insgesamt zehn Veranstaltungen durchgeführt, bei denen namhafte Gewerkschafter als Redner auftreten. Die Haupttermine im Überblick:
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Schweinfurt: Demo ab 10:00 Uhr (Parkplatz Kunsthalle), Kundgebung um 11:00 Uhr am Georg-Wichtermann-Platz mit Frank Firsching.
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Würzburg: Demo ab 10:30 Uhr (Bahnhofsvorplatz), Kundgebung um 11:00 Uhr am Unteren Markt mit Carsten Burckhardt (stellv. Bundesvorsitzender IG BAU).
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Aschaffenburg: Demo ab 10:00 Uhr (Linde Werk 1), Kundgebung um 11:00 Uhr am Theaterplatz mit Percy Scheidler (IG Metall).
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Kitzingen: „Tanz in den Mai“ am 30. April (20:00 Uhr) und Kundgebung am 1. Mai um 11:00 Uhr am Marktplatz mit Norbert Zirnsak (IG Metall).
Weitere regionale Veranstaltungen
Auch in kleineren Kommunen finden Familienfeste und politische Kundgebungen statt, um die Gemeinschaft der Arbeitnehmenden zu demonstrieren:
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Bad Neustadt: 10:00 Uhr, Altes Amtshaus (Redner: Matthias Gebhardt).
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Bad Brückenau: 11:00 Uhr, TV-Halle (Rednerin: Ulrike Eifler).
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Maßbach: 10:00 Uhr, Marktplatz (Rednerin: Anna-Katrin Guck).
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Sand am Main: 10:30 Uhr, Hotel Goger (Rednerin: Michelle Rohleder).
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Lohr a. Main: 11:00 Uhr, Oberer Marktplatz (Redner: Michael Eckl).
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Miltenberg: 1. Mai-Empfang am 22. Mai um 18:00 Uhr im Bürgersaal Altes Rathaus.
Der DGB lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich an den Kundgebungen zu beteiligen und gemeinsam für eine gerechte Arbeitswelt und einen starken Sozialstaat einzutreten. Informationen zu den genauen Routen und Rahmenprogrammen sind bei den örtlichen DGB-Büros erhältlich.
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