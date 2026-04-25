Tag der Ausbildung bei der Unternehmensgruppe Glöckle am 25. April 2026
SCHWEINFURT – Am Samstag, den 25. April 2026, lädt die Unternehmensgruppe Glöckle interessierte Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Quereinsteiger zum „Tag der Ausbildung“ ein. Von 9:00 bis 13:00 Uhr öffnet das Traditionsunternehmen am Hauptsitz in Schweinfurt seine Türen, um authentische Einblicke in die Karrieremöglichkeiten der Baubranche zu geben.
In der Schlosserei in der Wirsingstraße 40 erwartet die Besucher eine interaktive Erlebniswelt. Ziel der Veranstaltung ist es, die Vielfalt der Bauberufe greifbar zu machen und Orientierungshilfe bei der Berufswahl zu bieten. Dabei stellt das Unternehmen rund zehn verschiedene Ausbildungsberufe vor, die sowohl den gewerblich-technischen als auch den kaufmännischen Bereich abdecken.
Ausbildung und Duales Studium zum Anfassen
Die Unternehmensgruppe präsentiert ihr breites Portfolio an Einstiegsmöglichkeiten. Neben den klassischen Lehrberufen steht auch das duale Studium im Fokus. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Hochschulen bietet Glöckle Studierenden in Fachrichtungen wie Bauingenieurwesen oder Betriebswirtschaft die Möglichkeit, theoretisches Wissen direkt in die Praxis umzusetzen.
Besondere Highlights der Veranstaltung sind:
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Mitmachaktionen: Besucher können an verschiedenen Stationen typische Handgriffe und Tätigkeiten aus dem Arbeitsalltag selbst ausprobieren.
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Persönlicher Austausch: Das sogenannte „#TeamBlau“, bestehend aus Auszubildenden, Fach- und Führungskräften, steht für Gespräche auf Augenhöhe zur Verfügung und berichtet aus erster Hand über den Berufsalltag.
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Berufsorientierung: Unentschlossene erhalten individuelle Einblicke, um den passenden Weg ins Bauwesen zu finden.
Organisatorische Hinweise
Für die Verpflegung der Gäste sowie ausreichend Parkmöglichkeiten auf dem Betriebsgelände ist gesorgt. Um die Veranstaltung besser planen zu können, wird um eine vorherige Online-Anmeldung gebeten.
Anmeldung unter:
www.gloeckle-bau.de/tagderausbildung/
Interessierte haben an diesem Tag die Gelegenheit, ein modernes Familienunternehmen kennenzulernen, das großen Wert auf die Verbindung von Tradition und zukunftsorientierter Ausbildung legt.
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