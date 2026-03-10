Auto IU

Tag der Druckkunst im Atelier von Jannina Hector

Foto: Jannina Hector
HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Am 15. März wird bundesweit der Tag der Druckkunst gefeiert, der als besonderes Ereignis in das UNESCO-Kulturerbe aufgenommen wurde. Zu diesem Anlass öffnet auch die Künstlerin Jannina Hector von 10.00 bis 17.00 Uhr ihre Werkstatt im Landkreis Haßberge für interessierte Besucherinnen und Besucher.

Gäste haben an diesem Tag die Gelegenheit, der Künstlerin bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen und sich selbst druckgrafisch auszuprobieren. Unter fachkundiger Anleitung von Jannina Hector können Teilnehmer einen eigenen kleinen Papierschnitt anfertigen und diesen anschließend direkt an der Druckpresse vervielfältigen.

