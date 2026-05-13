„Tag der Musikschule“ in Volkach: Instrumente entdecken und ausprobieren
VOLKACH – Den passenden musikalischen Weg finden: Am Sonntag, den 17. Mai 2026, öffnet die Musikschule Volkacher Mainschleife e. V. ab 13:30 Uhr ihre Türen für alle Musikbegeisterten und Interessierten. Der Aktionstag bietet die perfekte Gelegenheit, die Vielfalt der Instrumente und das pädagogische Team hautnah kennenzulernen.
Vom ersten Kontakt mit Musik im Babygarten bis hin zur Ausbildung an Tuba oder Querflöte – die Musikschule beantwortet alle Fragen rund um den Einstieg und die verschiedenen Unterrichtsmodelle.
Instrumente testen und Beratung nutzen
Im Mittelpunkt des Tages steht das Ausprobieren: Kleine und große Besucher können verschiedene Instrumente direkt in die Hand nehmen und erste Töne entlocken. Die Lehrkräfte stehen dabei beratend zur Seite, während die Schulleitung und die Geschäftsstelle über Themen wie Anmeldung, Gebühren und Unterrichtszeiten informieren.
Ein buntes Programm der Ensembles
Musikschulleiterin Anna-Lena Souza Santana freut sich auf ein abwechslungsreiches Live-Programm:
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Auftritte: Das Jugendblasorchester, die Bläserklassen und verschiedene Gitarrenensembles präsentieren ihr Können.
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Nachwuchs: Auch die jüngsten Talente aus der Musikalischen Früherziehung und den WIM-Klassen sind mit von der Partie.
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Mitmach-Aktionen: Die Bläserjugend sorgt mit kreativen Angeboten für Unterhaltung bei den Kindern.
Gemeinschaft und Kulinarik
„An diesem Tag treffen sich Musikerinnen und Musiker jeden Alters – kommen Sie vorbei und werden Sie Teil unserer Musikschulfamilie!“, lädt die Schulleiterin herzlich ein. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt: Der Förderverein Volkacher Blasorchester bewirtet die Gäste mit Kaffee, hausgemachten Kuchen und Kaltgetränken.
Die Veranstaltung im Überblick:
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Wann: Sonntag, 17. Mai 2026, ab 13:30 Uhr
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Wo: Musikschule Volkacher Mainschleife e. V.
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