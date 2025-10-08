Tag der offenen Kläranlage in Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Unter dem Motto „Vom Klärwerk zum Energiewerk“ lädt die Stadt Bad Kissingen am Sonntag, den 12. Oktober, von 10:00 bis 17:00 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Kläranlage „Im Lindes 11“ ein. Besucher erwartet ein spannender und informativer Tag mit Führungen, Impulsvorträgen zu Zukunftstechnologien sowie einem Rahmenprogramm mit Livemusik und kulinarischen Angeboten.
Die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr mit einem Federweißer-Frühschoppen und Livemusik. Offiziell eröffnet wird der Tag der Kläranlage um 12:30 Uhr durch Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel.
Programm-Highlights
Über den Tag verteilt, bis circa 15:30 Uhr, werden folgende Programmpunkte angeboten:
- Führungen durch die Kläranlage.
- Impulsvorträge zu den Themen: Kläranlage, Wärmepumpe, Batteriespeicher und PV-Anlage (Photovoltaik).
- Zukunftsforum mit Einblicken in Umwelttechnologien.
- Mitmachaktionen, Live-Demonstrationen und Erlebnisrundgänge, um das Thema Kläranlage anschaulich zu vermitteln.
- Für Kinder wird durchgängig Spiel, Spaß und Action geboten.
Kulinarisch ist für das leibliche Wohl gesorgt: Es gibt Heißes vom Grill und kühle Getränke.
