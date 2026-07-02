Tag der offenen Tür bei der LWG: Vielfalt erleben in Veitshöchheim und Thüngersheim
VEITSHÖCHHEIM/THÜNGERSHEIM – Unter dem Motto „Vielfalt. Innovation.“ lädt die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) am Sonntag, den 5. Juli 2026, von 9 bis 16 Uhr zu ihrem Tag der offenen Tür an beiden Standorten ein.
Programm in Veitshöchheim
Das Angebot reicht von fachlichen Einblicken bis hin zu unterhaltsamen Aktivitäten:
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Führungen: Themen sind unter anderem „Exotisches & Außergewöhnliches“, der Weinkeller sowie Neuheiten für Beet und Balkon.
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Vorträge: Die Aula bietet Beiträge zu Themen wie LED-Belichtung im Pflanzenbau und Sonnenenergie vom Feld.
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Schulvorstellung: Die Staatliche Meister- und Technikerschule für Weinbau und Gartenbau präsentiert sich den Besuchern.
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Wissenschaft & Praxis: Themen wie Mikrobiologie, Aromen, Saatgutuntersuchung und Informationen zur Asiatischen Hornisse stehen im Fokus.
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Für alle Altersgruppen: Tomaten- und Weinverkostung, Bocksbeutelrutsche sowie zahlreiche Informationsstände. Kinder können das Gelände mit dem „Entdeckerpass“ erkunden.
Programm in Thüngersheim
Am zweiten Standort liegt der Schwerpunkt auf praktischer Garten- und Landwirtschaft:
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Führungen: Fokus auf Obst, Streuobst, zukunftsfähige Bäume, Biodiversität und den Versuchsbetrieb.
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Vorführungen: Einblicke in ein Bienenvolk sowie Maschinentechnik zur Beikrautregulierung.
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Marktplatz: Aussteller präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen.
An beiden Standorten ist für das leibliche Wohl gesorgt.
Anfahrt und Parkhinweise
In Veitshöchheim stehen keine Parkplätze zur Verfügung.
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Zentraler Parkplatz: Bitte nutzen Sie den Parkplatz am Versuchsbetrieb „Am Stutel“ in 97291 Thüngersheim.
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Bus-Shuttle: Ein durchgehender Shuttle verkehrt zwischen Thüngersheim (Am Stutel) und Veitshöchheim.
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Kosten: 2,50 Euro pro Person für Hin- und Rückfahrt; Kinder bis 12 Jahre fahren kostenlos.
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Letzte Rückfahrt: Die letzte Fahrt von Veitshöchheim zum Stutel startet um 16:15 Uhr.
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