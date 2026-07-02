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Tag der offenen Tür bei der LWG: Vielfalt erleben in Veitshöchheim und Thüngersheim

2. Juli 2026Letztes Update 2. Juli 2026
Tag der offenen Tür bei der LWG: Vielfalt erleben in Veitshöchheim und Thüngersheim
Blaue Holzbiene auf einer lila Blüte - Foto: Kristin Mahler © LWG Veitshöchheim
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VEITSHÖCHHEIM/THÜNGERSHEIM – Unter dem Motto „Vielfalt. Innovation.“ lädt die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) am Sonntag, den 5. Juli 2026, von 9 bis 16 Uhr zu ihrem Tag der offenen Tür an beiden Standorten ein.

Programm in Veitshöchheim

Das Angebot reicht von fachlichen Einblicken bis hin zu unterhaltsamen Aktivitäten:

Programm in Thüngersheim

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Verstrickt und zugenäht
Newsallianz

Am zweiten Standort liegt der Schwerpunkt auf praktischer Garten- und Landwirtschaft:

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  • Führungen: Fokus auf Obst, Streuobst, zukunftsfähige Bäume, Biodiversität und den Versuchsbetrieb.

  • Vorführungen: Einblicke in ein Bienenvolk sowie Maschinentechnik zur Beikrautregulierung.

  • Marktplatz: Aussteller präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen.

An beiden Standorten ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Anfahrt und Parkhinweise

In Veitshöchheim stehen keine Parkplätze zur Verfügung.

  • Zentraler Parkplatz: Bitte nutzen Sie den Parkplatz am Versuchsbetrieb „Am Stutel“ in 97291 Thüngersheim.

  • Bus-Shuttle: Ein durchgehender Shuttle verkehrt zwischen Thüngersheim (Am Stutel) und Veitshöchheim.

  • Kosten: 2,50 Euro pro Person für Hin- und Rückfahrt; Kinder bis 12 Jahre fahren kostenlos.

  • Letzte Rückfahrt: Die letzte Fahrt von Veitshöchheim zum Stutel startet um 16:15 Uhr.


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