Tag der offenen Tür im Landratsamt Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Am Sonntag, den 19. Oktober, öffnet der erweiterte Gebäudeteil B des Landratsamtes Bad Kissingen am Eisenstädter Platz seine Tore für einen Tag der offenen Tür, zu dem alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind. Landrat Thomas Bold betont, die Veranstaltung biete die Gelegenheit, die große Bandbreite der Aufgaben des Landkreises kennenzulernen und sich ein Bild vom sanierten Gebäude zu machen. Die Besucher können an Hausführungen, Kurzvorträgen und verschiedenen Informationsständen teilnehmen.
Der Eintritt zum Tag der offenen Tür ist kostenlos, und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für das leibliche Wohl der Gäste ist mit Bratwurst, Steak, belegten Brötchen, Kuchen und Getränken gesorgt.
Programm-Highlights
Hausführungen:
- Ab 11:30 Uhr finden stündliche Führungen durch die Bauteile A, B und C statt. Treffpunkt ist der Haupteingang in Gebäudeteil A. Dabei erhalten Interessierte auch einen Blick in das Büro des Landrates.
- Führungen durch DeinHaus 4.0 Unterfranken zur Vorstellung von Wohnassistenzsystemen finden um 12:00 Uhr und 14:00 Uhr statt. Treffpunkt ist ebenfalls der Haupteingang zu Gebäudeteil A.
Kurzvorträge (im kleinen Sitzungssaal):
- „Mistelbekämpfung in Streuobstwiesen“
- „Licht aus, Sterne an! Der Sternenpark Rhön und was wir alle zum Schutz der Dunkelheit beitragen können“
- „Vorstellung GutePflege, Pflegestützpunkt: Erste Schritte bei Eintritt eines Pflegefalls“
Informationsstände der Sachgebiete:
- Die Personalabteilung stellt Ausbildungsberufe und Berufsbilder vor.
- Das Sozialamt informiert über Heimaufsicht, Betreuungsstelle und Schuldnerberatung.
- Das Kommunalunternehmen bietet Abfallberatung und ein Müllauto zur Besichtigung an.
- Das Gesundheitsamt erklärt das Thema Handhygiene mithilfe von fluoreszierendem Gel und einer UV-Lampe.
- Die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege gibt Tipps für Gärtner.
- Es präsentieren sich zudem die Carl von Heß Sozialstiftung sowie die Rhön GmbH.
Zusätzlich warten an den diversen Stationen Spiele und kleine Give-aways auf die Besuchenden.
