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Tag der offenen Tür in der geriatrischen Tagesklinik Würzburg

28. April 2026Letztes Update 28. April 2026
Tag der offenen Tür in der geriatrischen Tagesklinik Würzburg
Foto: Stefan Dreising / UKW
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WÜRZBURG – Das Zentrum für Altersmedizin (ZAM) des Uniklinikums Würzburg in der Kantstraße 45 lädt am Dienstag, 5. Mai 2026, zu einem Tag der offenen Tür ein, um die Struktur, Ziele und Angebote seiner teilstationären Tagesklinik vorzustellen.

„Es gibt viele Seniorinnen und Senioren, die von einer strukturierten Therapie profitieren würden, ohne eine vollstationäre Aufnahme zu benötigen. Unsere Tagesklinik schließt genau diese Versorgungslücke“, erklärt Dr. Kathrin Tatschner, Leiterin des ZAM am Standort Kantstraße. Die Einrichtung ermöglicht eine intensive, ganzheitliche Behandlung durch ein Team aus Medizin, Therapie und Pflege, während die Patientinnen und Patienten weiterhin in ihrem häuslichen Umfeld bleiben können.

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Das Hauptziel der geriatrischen Tagesklinik besteht darin, die Selbstständigkeit und Lebensqualität älterer Menschen zu erhalten oder wiederherzustellen sowie Krankenhausaufenthalte zu vermeiden oder zu verkürzen. Patientinnen und Patienten, die nach einer akuten Erkrankung noch nicht vollständig rehabilitiert sind, können hier weiterbehandelt werden, ohne dass eine stationäre Pflege erforderlich ist.

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Im Rahmen der Veranstaltung erläutern Expertinnen und Experten zwischen 9:00 und 10:00 Uhr in Vorträgen die Voraussetzungen für eine Behandlung sowie den Therapiealltag. Anschließend besteht bis 11:00 Uhr die Gelegenheit, die Räumlichkeiten bei Führungen kennenzulernen.

Die kostenlose Veranstaltung findet im Rahmen der Seniorenwochen statt. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0931/201-75010 oder per E-Mail an Combee_E@ukw.de erforderlich.

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