Tag der offenen Tür in der Mainfranken-Kaserne lockt mehr als 15.000 Besucher an

VOLKACH – Mehr als 15.000 Besucherinnen und Besucher haben den Tag der offenen Tür in der Mainfranken-Kaserne besucht. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Bundeswehrstandortes erhielten die Gäste Einblicke in die Arbeit der stationierten Truppenteile, konnten moderne Fahrzeuge und Technik erleben und an zahlreichen Mitmach-Stationen selbst aktiv werden.

Die Bundeswehr präsentierte beim Tag der offenen Tür insgesamt 26 interaktive Stationen sowie zahlreiche Informations- und Ausstellungsangebote. Besucherinnen und Besucher konnten die logistischen Fähigkeiten der am Standort stationierten Kräfte kennenlernen, Fahrzeuge und Ausrüstung aus nächster Nähe betrachten und mit Soldatinnen und Soldaten ins Gespräch kommen.

Das große Interesse der Bevölkerung zeigte die enge Verbindung zwischen der Bundeswehr und der Region. Die verschiedenen Informations-, Mitmach- und Vorführangebote wurden den gesamten Tag über rege genutzt und machten die Arbeit der Logistik-Kräfte für die Gäste unmittelbar erlebbar.

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„Der heutige Tag hat eindrucksvoll gezeigt, wie eng die Menschen in unserer Region mit der Bundeswehr verbunden sind. Der offene und herzliche Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern macht uns stolz und wir sind für die große Unterstützung und das Interesse außerordentlich dankbar“, sagte Oberstleutnant Manuel Goldschmitt, Kommandeur des Logistikbataillon 467 „Mainfranken“.

Auch Oberst Matthias Kampf, Standortältester und Kommandeur des Logistikregiments 4, zog eine positive Bilanz: „Als bedeutender Logistikstandort der Bundeswehr konnten wir heute unsere Fähigkeiten praxisnah und verständlich präsentieren. Das große Interesse der Besucherinnen und Besucher bestätigt uns darin, dass es gelungen ist, die Leistungsfähigkeit unserer Logistik sichtbar zu machen.“

Die Verantwortlichen werteten die Veranstaltung als vollen Erfolg und als Zeichen der Verbundenheit zwischen Bundeswehr, Region und Bevölkerung. Ein besonderer Dank galt den zahlreichen Blaulichtorganisationen und Einsatzkräften, die mit ihrem Engagement für einen sicheren und reibungslosen Ablauf innerhalb und außerhalb der Kaserne sorgten.