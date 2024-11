Tag der offenen Tür in der Montessori-Schule

SCHWEINFURT – Am Samstag, den 30. November 2024, lädt die Private Montessori-Schule und das Montessori-Kinderhaus in Schweinfurt zum Tag der offenen Tür ein. Zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr haben Interessierte die Gelegenheit, die verschiedenen Bildungseinrichtungen des Montessori-Bildungszentrums West in der Geschwister-Scholl-Straße 22 näher kennenzulernen.

Die Veranstaltung bietet umfassende Informationen über das breite Angebot der Montessori-Pädagogik. Anwesend sind die Teams der Montessori-Grundschule, der Montessori-Mittelschule, der Montessori-Fachoberschule sowie des Montessori-Kinderhauses. Zu den Schwerpunkten der Information gehören:

Die Montessori-Grundschule für die Jahrgangsstufen 1 bis 4

Die Montessori-Mittelschule für die Jahrgangsstufen 5 bis 10

Die Montessori-Fachoberschule mit den Fachrichtungen Gesundheit und Wirtschaft (Jahrgangsstufen 11 und 12)

Das Montessori-Kinderhaus, das Kinderkrippe, Kindergarten und Waldkindergarten umfasst

Das Angebot richtet sich nicht nur an Eltern und Kinder, sondern auch an alle, die mehr über die Montessori-Pädagogik erfahren möchten. Experten stehen für Beratungsgespräche zur Verfügung, um Fragen rund um das pädagogische Konzept und den Schulalltag zu beantworten.

Neben den Informationsmöglichkeiten bietet der Weihnachtsbasar eine besondere Attraktion: Hier können selbst gefertigte Weihnachtsgeschenke erworben werden. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt, und eine Kinderbetreuung ist ebenfalls organisiert, sodass Eltern ungestört das Angebot wahrnehmen können.

Die Private Montessori-Schule und das Montessori-Kinderhaus in Schweinfurt bieten eine individuelle und ganzheitliche Förderung ihrer Schüler, vom Kleinkindalter bis zum Fachabitur. Zu den Besonderheiten der Schule gehören jahrgangsgemischte Klassen, eine gebundene Ganztagesklasse sowie ein breites Angebot an Projekttagen und Arbeitsgruppen in musischen, kreativen und sportlichen Bereichen.

Interessierte können sich während des Tages von der besonderen Atmosphäre und dem pädagogischen Konzept der Einrichtungen überzeugen und mehr über die vielfältigen Bildungsangebote erfahren.

Veranstaltungsort:

Private Montessori-Schule und Kinderhaus

Geschwister-Scholl-Str. 22

97424 Schweinfurt