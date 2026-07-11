„Tag der Retter“ lädt zu Einblicken in die Arbeit der Einsatzkräfte ein

SENNFELD, LKR. SCHWEINFURT – Beim Aktionstag „Tag der Retter“ am Sonntag, 12. Juli, präsentieren sich von 10 bis 18 Uhr rund 40 Rettungs- und Hilfsorganisationen auf dem Gelände der Sport- und Freizeitanlage am See. Besucher erhalten Einblicke in Technik, Ausrüstung und Ausbildung sowie zahlreiche Mitmachangebote.

Mit dabei sind auch der Bereich Katastrophenschutz und Feuerwehrwesen des Landratsamts Schweinfurt sowie der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) Schweinfurt. Am Informationsstand erhalten Bürgerinnen und Bürger Tipps zur persönlichen Notfall- und Krisenvorsorge.

Thematisiert werden unter anderem das richtige Verhalten bei einem Stromausfall, verlässliche Informationsquellen im Krisenfall sowie die Ausstattung einer Hausapotheke. Zudem informieren die Mitarbeitenden darüber, welche Aufgaben das Landratsamt im Katastrophenfall übernimmt und wie sich die Bevölkerung auf mögliche Krisensituationen vorbereiten kann.

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Organisiert wird der „Tag der Retter“ von der Arbeitsgemeinschaft „Tag der Retter“, der Wasserwacht Sennfeld und dem Förderkreis Wasserrettung Sennfeld e. V.