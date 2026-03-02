Auto IU

Tag des Artenschutzes: LWG setzt Impulse für mehr Biodiversität

2. März 2026Letztes Update 2. März 2026
Tag des Artenschutzes: LWG setzt Impulse für mehr Biodiversität
Foto: Christine Scherer © LWG Veitshöchheim
Sparkasse

VEITSHÖCHHEIM IM LANDKREIS WÜRZBURG – Anlässlich des Welttags des Artenschutzes am kommenden Dienstag, den 3. März 2026, rückt die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) die Bedeutung der biologischen Vielfalt in den Fokus. Neben fachlicher Beratung bietet die Institution praxisnahe Lösungen an, um dem weltweiten Artensterben aktiv entgegenzuwirken.

Die LWG unterstützt sowohl Privatpersonen als auch Profis dabei, Lebensräume für bedrohte Tier- und Pflanzenarten zu schaffen und zu erhalten. Für Garten- und Balkonbesitzer stehen Tipps zur insektenfreundlichen Gestaltung bereit, während im Weinbau beispielsweise Steinriegel und blühende Begrünungen als wertvolle Wärmeinseln und Verstecke für Tiere dienen. Auch im öffentlichen Raum forscht die Landesanstalt seit Jahren an Maßnahmen, die die Wildlebensraumberatung für Kommunen stärken.

Stefan Labus Gesundheitsversorgung
Johanniter Hausnotruf testen

Interessierte finden weiterführende Informationen und Broschüren wie „Lebensräume für (Wild-)Bienen“ oder den Bericht „Biodiversität – Mut zu mehr Vielfalt im Garten“ online unter:

Das könnte Dich auch interessieren:

BORA QVac Move Marinieren, aromatisieren und vakuumieren

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

www.lwg.bayern.de/bienen/bildung_beruf/297917

www.lwg.bayern.de/mam/cms06/gartenakademie/dateien/biodiv_b5_bf.pdf

Zusätzliche Details zum Weinbau und zur Landespflege sind abrufbar unter:

www.lwg.bayern.de/weinbau/213039

www.lwg.bayern.de/landespflege/natur_landschaft/297150

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

2. März 2026Letztes Update 2. März 2026

Mehr

Bronze bei der Deutschen Meisterschaft für Alex Videnin

Bronze bei der Deutschen Meisterschaft für Alex Videnin

2. März 2026
Grenzmarkierung in Nordheim vor der Rhön beschädigt

Grenzmarkierung in Nordheim vor der Rhön beschädigt

2. März 2026
Tödlicher Verkehrsunfall in Bergrheinfeld: Fußgänger von Lastwagen erfasst

Tödlicher Verkehrsunfall in Bergrheinfeld: Fußgänger von Lastwagen erfasst

2. März 2026
Fahrradständer aufgeflext: E-Bike der Marke Fischer gestohlen

Fahrradständer aufgeflext: E-Bike der Marke Fischer gestohlen

2. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)