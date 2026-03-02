Tag des Artenschutzes: LWG setzt Impulse für mehr Biodiversität
VEITSHÖCHHEIM IM LANDKREIS WÜRZBURG – Anlässlich des Welttags des Artenschutzes am kommenden Dienstag, den 3. März 2026, rückt die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) die Bedeutung der biologischen Vielfalt in den Fokus. Neben fachlicher Beratung bietet die Institution praxisnahe Lösungen an, um dem weltweiten Artensterben aktiv entgegenzuwirken.
Die LWG unterstützt sowohl Privatpersonen als auch Profis dabei, Lebensräume für bedrohte Tier- und Pflanzenarten zu schaffen und zu erhalten. Für Garten- und Balkonbesitzer stehen Tipps zur insektenfreundlichen Gestaltung bereit, während im Weinbau beispielsweise Steinriegel und blühende Begrünungen als wertvolle Wärmeinseln und Verstecke für Tiere dienen. Auch im öffentlichen Raum forscht die Landesanstalt seit Jahren an Maßnahmen, die die Wildlebensraumberatung für Kommunen stärken.
Interessierte finden weiterführende Informationen und Broschüren wie „Lebensräume für (Wild-)Bienen“ oder den Bericht „Biodiversität – Mut zu mehr Vielfalt im Garten“ online unter:
www.lwg.bayern.de/bienen/bildung_beruf/297917
www.lwg.bayern.de/mam/cms06/gartenakademie/dateien/biodiv_b5_bf.pdf
Zusätzliche Details zum Weinbau und zur Landespflege sind abrufbar unter:
www.lwg.bayern.de/weinbau/213039
