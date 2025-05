Tag des offenen Denkmals – Eigentümer von Denkmälern können sich jetzt anmelden

LANDKREIS SCHWEINFURT – Der diesjährige „Tag des offenen Denkmals“ am 14. September 2025 steht unter dem Motto „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“ und lädt dazu ein, den besonderen Wert unserer Denkmallandschaft neu zu entdecken. Im Fokus stehen die Schätze, die Denkmäler bergen, was sie so kostbar und unentbehrlich macht und welchen Wert wir ihnen beimessen.

Der Denkmaltag soll den Wert von Denkmalen und die Bedeutung von Denkmalschutz und -pflege verdeutlichen. Oftmals wird nur der materielle Wert wahrgenommen, doch der menschliche Beitrag, Expertise, Ideen, Arbeit und handwerkliches Können sind oft unsichtbar, aber unschätzbar.

Engagierte Denkmaleigentümer sind aufgerufen, sich am „Tag des offenen Denkmals“ zu beteiligen, auch ohne direkten Bezug zum Motto. Besonders interessant sind Objekte, die der Öffentlichkeit sonst kaum oder gar nicht zugänglich sind.

Der Landkreis Schweinfurt wird erneut ein digitales Prospekt herausgeben, um einen Überblick über alle Veranstaltungen und geöffneten Denkmäler im Landkreis zu bieten. Darin werden alle bis zum Stichtag gemeldeten Aktionen von Kommunen, Kirchen und privaten Denkmaleigentümern aufgeführt.

Alle Veranstalter, die in diesem Prospekt enthalten sein möchten, werden gebeten, ihre geplanten Aktionen zum „Tag des offenen Denkmals“ bis spätestens Montag, 16. Juni 2025, per Online-Meldebogen oder Meldeformular dem Landratsamt Schweinfurt mitzuteilen. Bei fristgerechtem Eingang werden die Informationen an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz weitergeleitet, um sowohl im Landkreis-Prospekt als auch in den Publikationen und auf der Homepage der Stiftung zu erscheinen.

Die Online-Anmeldung und das Meldeformular sind auf der Webseite des Landkreises unter www.landkreis-schweinfurt.de/denkmal zu finden. Das Meldeformular kann auch per E-Mail unter [entfernte E-Mail-Adresse] im Landratsamt bestellt werden.