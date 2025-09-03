„Tag des offenen Denkmals“ in Landkreis Schweinfurt: Führungen und Besichtigungen am 14. September
LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Sonntag, dem 14. September 2025, lädt der „Tag des offenen Denkmals“ unter dem Motto „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“ dazu ein, die kulturellen Schätze des Landkreises Schweinfurt zu erkunden. Verschiedene Denkmäler und museale Bauten öffnen an diesem Tag ihre Türen, um den besonderen Wert unserer Denkmallandschaft in den Fokus zu rücken.
Im Landkreis Schweinfurt haben sich folgende Orte zur Besichtigung angemeldet: der Kirchgaden mit Museum in Gochsheim, das Pfarrhaus in Kolitzheim, der Kirchplatz in Schnackenwerth sowie die Schlösser in Schwebheim und Sulzheim. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, diese historischen Bauten kennenzulernen.
Landrat Florian Töpper dankte allen, die sich als Veranstalter gemeldet haben, und betonte, dass sie es durch ihr Engagement ermöglichen, die kulturellen Schätze des Landkreises zu bestaunen. Ausführliche Programmdetails, Informationen zu Führungen und weiteren Angeboten sind in einem Faltblatt zusammengefasst, das auf der Homepage des Landratsamtes unter der Rubrik „Denkmalschutz – Tag des offenen Denkmals – Programm“ heruntergeladen werden kann.
