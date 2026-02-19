Auto IU

Tagesseminare für Familien im Landkreis Schweinfurt: Unterstützung vom Babyalter bis zur Pubertät

19. Februar 2026Letztes Update 19. Februar 2026
Bild von Victoria auf Pixabay
LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Familienbildung und die Kommunale Jugendarbeit bieten im Frühjahr und Sommer 2026 wieder eine Reihe von Tagesseminaren für Eltern an, die im Karl-Beck-Haus in Reichmannshausen stattfinden. An vier Samstagen zwischen dem 25. April und dem 11. Juli kannst du dich intensiv mit Themen wie Erziehung, Gesundheit, Ernährung und Medienerziehung auseinandersetzen, während für eine professionelle Kinderbetreuung vor Ort gesorgt ist.

Die Seminarreihe „Eltern-Check“ ist dabei speziell auf verschiedene Altersgruppen zugeschnitten. Während im April der Fokus auf Babys und Kleinkindern mit Themen wie Pflege und Erster Hilfe am Kind liegt, widmen sich die Termine im Mai und Juni der Entwicklung von Kindergarten- und Schulkindern sowie der Vorpubertät. Das abschließende Seminar im Juli unterstützt dich bei der Kommunikation mit Jugendlichen ab elf Jahren und beleuchtet die Herausforderungen der Pubertät sowie Aspekte des Jugendschutzes.

Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro pro Person, worin sowohl das Mittagessen als auch die Kinderbetreuung enthalten sind. Deine Anmeldung kannst du ab sofort online unter https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.landkreis-schweinfurt.de%2Fkoja vornehmen. Bei weiteren Fragen steht dir die Kommunale Jugendarbeit telefonisch unter 09721/55-519 oder per E-Mail an koja@lrasw.de zur Verfügung. Zusätzliche Informationen zu diesen und weiteren Angeboten findest du zudem auf dem digitalen Familienwegweiser unter www.familie-sw.de.

