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Talavera Würzburg zeitweise nur eingeschränkt nutzbar

23. Juli 2026Letztes Update 23. Juli 2026
Talavera Würzburg zeitweise nur eingeschränkt nutzbar
Bild von Ulrike Mai auf Pixabay
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WÜRZBURG, LKR. WÜRZBURG – Wegen des Gastspiels des Circus Charles Knie steht eine Teilfläche der Talavera ab dem 24. Juli nur eingeschränkt als Parkplatz zur Verfügung. Die eigentlichen Vorstellungen finden vom 29. Juli bis 3. August statt.

Der Aufbau des Zirkus beginnt am Freitag, 24. Juli, ab 7 Uhr. Der Abbau soll voraussichtlich bis Mittwoch, 5. August, abgeschlossen sein.

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Während dieses Zeitraums ist ein Teil der Talavera gesperrt. Die Parkplatzeinfahrt vor der Gaststätte „Waldschänke Dornheim“ wird geschlossen. Die aufgestellten Halteverbote sind zu beachten.

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Als Ausweichmöglichkeit weist die Stadt auf den regulären Parkplatz unterhalb der Friedensbrücke (Viehmarkt) hin.

Verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge werden durch ein beauftragtes Unternehmen kosten- und gebührenpflichtig innerhalb der Talavera oder auf den Parkplatz an der Friedensbrücke umgesetzt.


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