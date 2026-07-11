Tankbetrug aufgedeckt – Polizei findet verdächtige Werkzeuge im Auto

KIST, LKR. WÜRZBURG – Nach einem Tankbetrug an einer Tankstelle in Kist hat die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried einen 30-jährigen Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung festgenommen. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten zudem mehr als 30 neuwertige Werkzeuge im Fahrzeug. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Tankbetrugs und Hehlerei ermittelt.

Nach Angaben der Polizei tankte der Fahrer eines silbernen Mercedes am Donnerstag gegen 9:30 Uhr an einer Tankstelle in der Hauptstraße. Anschließend fuhr er davon, ohne die Tankrechnung zu bezahlen.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried den Mercedes auf dem Parkplatz Dreifrankenstein.

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Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten mehr als 30 neuwertige Werkzeuge. Der 30-jährige georgische Fahrer gab an, diese kurz zuvor an einem Bahnhof von einem ihm unbekannten Mann gekauft zu haben.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Tankbetrugs sowie wegen des Verdachts der Hehlerei aufgenommen.